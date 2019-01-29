СЕГОДНЯ 12:48 2019-01-29T12:48:59+03:00

В Орле из-за эпидемии гриппа и ОРВИ закрылись две школы Фото: Архив "КП"

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В Орле из-за эпидемии гриппа и ОРВИ закрылись две школы. В 9 школах Орла, Ливен и в Орловском районе вышли на карантин частично, по классам. Такую информацию озвучил Александр Румянцев, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора, на аппаратном совещании в областной администрации в понедельник, 28 января.

- С середины января число заболевших среди населения растет, - подчеркнул Александр Румянцев.

Напомним, в начале сезона прививки против гриппа сделали более 351 тысячи орловцев. По сравнению с 2017 годом увеличен охват иммунизацией детей школьного возраста до 65,2 %.