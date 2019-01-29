СЕГОДНЯ 12:38 2019-01-29T12:38:24+03:00

Квартиру дома на улице Планерной в Орле спасли от пожара Фото: Архив "КП"

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Пожар в квартире дома на улице Планерной в Орле случился в понедельник вечером, 28 января. К моменту прибытия спасателей из окна на четвертом этаже шел дым.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире на кухне от огня пострадали кухонный гарнитур и обои. Остальные помещения огонь не повредил, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них восемь выездов – на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.