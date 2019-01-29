Квартиру дома на улице Планерной в Орле спасли от пожара
Пожар в квартире дома на улице Планерной в Орле случился в понедельник вечером, 28 января. К моменту прибытия спасателей из окна на четвертом этаже шел дым.
- В результате пожара в двухкомнатной квартире на кухне от огня пострадали кухонный гарнитур и обои. Остальные помещения огонь не повредил, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них восемь выездов – на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.
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