СЕГОДНЯ 12:11 2019-01-29T12:11:53+03:00

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Орловские инспекторы ГИБДД проверят снегоходы и квадроциклы. Ежегодная профилактическая операция продлится до 10 февраля. Полицейские предупредят водителей о правонарушениях при эксплуатации такого вида транспорта.

- Целью мероприятия является выявление внедорожной самоходной техники, которая используется с нарушениями правил безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а также предупреждение дорожного травматизма. Кроме того, полицейские устанавливают местонахождение транспорта, находящегося в розыске, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Напомним, для управления снегоходами и квадроциклами водителю необходимо иметь удостоверение тракториста-машиниста категории «А1». Такое удостоверение выдается органами Гостехнадзора. Строго запрещено управлять таким транспортным средством без соответствующих водительских прав и страхового полиса, без регистрационных знаков, водить без шлема, в состоянии опьянения.