250 квадратных метров сена сгорели под Орлом
Сообщение о возгорании стога сена поступило спасателям ранним утром, 28 января. ЧП произошло в поселке Прогресс Малоархангельского района Орловской области.
- В результате пожара стог сена сгорел на площади 250 квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них восемь выездов – на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.
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