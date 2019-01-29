250 квадратных метров сена сгорели под Орлом

СЕГОДНЯ 11:48 2019-01-29T11:48:15+03:00

К счастью, из-за возгорания никто не пострадал

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Сообщение о возгорании стога сена поступило спасателям ранним утром, 28 января. ЧП произошло в поселке Прогресс Малоархангельского района Орловской области.

- В результате пожара стог сена сгорел на площади 250 квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них восемь выездов – на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.