Рухнувшую на «Чайке» остановку в Орле демонтировали

СЕГОДНЯ 11:26 2019-01-29T11:26:48+03:00

Фото Валерия Селихова в группе "ДТП ОРЕЛ и автохамы" социальной сети "ВКонтакте"

По предварительной версии, павильон мог упасть под тяжестью снега

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Рухнувшую на «Чайке» остановку пригородного транспорта в Орле демонтировали. Напомним, ЧП случилось в минувший понедельник, 28 января. Фотографии павшего павильона опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы.

Причиной падения остановки мог стать обледенелый тяжелый снег. Эту версию проверят сотрудники УКХ совместно с управляющими компаниями.

Кроме того, чтобы не допустить больше подобных случаев в Орле, по поручению сити-менеджера Александра Муромского, в городе проверят все остановочные павильоны.

- Меняющийся температурный режим может поспособствовать образованию наледи на остановочных павильонах, мокрого снега, поэтому надо начать проверку уже сейчас, - дал поручение глава городской администрации.