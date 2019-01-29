Рухнувшую на «Чайке» остановку в Орле демонтировали
Рухнувшую на «Чайке» остановку пригородного транспорта в Орле демонтировали. Напомним, ЧП случилось в минувший понедельник, 28 января. Фотографии павшего павильона опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы.
Причиной падения остановки мог стать обледенелый тяжелый снег. Эту версию проверят сотрудники УКХ совместно с управляющими компаниями.
Кроме того, чтобы не допустить больше подобных случаев в Орле, по поручению сити-менеджера Александра Муромского, в городе проверят все остановочные павильоны.
- Меняющийся температурный режим может поспособствовать образованию наледи на остановочных павильонах, мокрого снега, поэтому надо начать проверку уже сейчас, - дал поручение глава городской администрации.