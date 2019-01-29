60-летнюю женщину спасли пожарные из горящего дома в Орле
ЧП с возгоранием в жилом доме на улице 1-ой Курской в Орле произошло минувшим вечером, 28 января. К моменту прибытия пожарных из окон первого и второго этажей шел дым.
- Для проведения разведки на наличие людей было сформировано звено газодымозащитников. Из квартиры пожарными была спасена 60-летняя женщина, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
В результате пожара в двухкомнатной квартире сгорел мусор на площади 24 квадратных метра. От огня спасены соседние квартиры на первом и втором этажах.
По предположениям специалистов, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при курении. Размер ущерба устанавливается.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них восемь выездов – на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.
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