В «Вятском Посаде» орловцам показали мультфильм «Сказ о Петре и Февронии»

СЕГОДНЯ 10:38 2019-01-29T10:38:34+03:00

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В Духовно-православном центре «Вятский Посад» орловцам показали мультфильм «Сказ о Петре и Февронии». К просмотру в минувшее воскресенье, 27 января, присоединились больше ста человек.

«Сказ о Петре и Февронии» создали режиссёры Юрий Кулаков и Юрий Рязанов. Премьера мультфильма состоялась в 2017 году. Ее приурочили ко Дню любви, семьи верности. Главные герои мультфильма - князь Петр, правивший городом Муромом в тринадцатом веке, и девушка из крестьянского сословия - Феврония.

- По сюжету Петр сражается со Змеем Горынычем и побеждает его, но тот, умирая, успевает отравить князя своим смертельным ядом. Ни один ученый лекарь не мог помочь князю кроме Февронии. В виде благодарности она потребовала от князя обещания жениться на ней. Вместе они пережили много радостных и печальных событий и умерли в один день, - рассказали «КП» в «Вятском Посаде».

После просмотра мультфильма настоятель храма Сретения Господня иерей Роман рассказал гостям про жития святых и благословил. Зрителям предложили чай со сладостями и свежей выпечкой.