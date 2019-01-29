СЕГОДНЯ 10:28 2019-01-29T10:28:07+03:00

В Орле перекресток улиц Раздольной и Металлургов не поделили маршрутка и легковушка Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 29 января, в Орле на перекрестке улиц Раздольной и Металлургов произошло ДТП. Около 7:40 утра дорогу здесь не поделили маршрутный автобус «ПАЗ» и легковушка «Лада».

- В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, им предстоит установить причины произошедшего. Информация уточняется, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 25 ДТП. Пострадавших нет.