В Орле перекресток улиц Раздольной и Металлургов не поделили маршрутка и легковушка
Причины аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции
В Орле перекресток улиц Раздольной и Металлургов не поделили маршрутка и легковушкаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Сегодня, 29 января, в Орле на перекрестке улиц Раздольной и Металлургов произошло ДТП. Около 7:40 утра дорогу здесь не поделили маршрутный автобус «ПАЗ» и легковушка «Лада».
- В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, им предстоит установить причины произошедшего. Информация уточняется, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 25 ДТП. Пострадавших нет.
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