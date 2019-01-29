2019-01-29T10:02:21+03:00
Общество

Весеннее половодье на Орловщине ожидается выше среднего многолетнего уровня

Обильные осадки выпали на уже промерзшую землю, и с наступлением тепла земля не сможет впитать всю талую воду
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Весеннее половодье на Орловщине ожидается выше средних многолетних значенийВесеннее половодье на Орловщине ожидается выше средних многолетних значенийФото: Архив "КП"
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Весеннее половодье на Орловщине ожидается выше средних многолетних значений. Речь об этом шла на совещании Губернатора Орловской области Андрея Клычкова с главами спецуправлений.

- Обильные снегопады выпали на уже промерзшую землю. С наступлением тепла земля не сможет впитать всю талую воду, которая хлынет в реки. В случае резкого повышения температуры и дождей возможно повышение уровня воды до критических значений, - отметил на совещании глава региона.

В этом году в зоны возможных затоплений могут попасть 20 низководных мостов и 32 населенных пункта. В зоне риска находятся 7 соцучреждений и ряд объектов инфраструктуры.

На совещании были подняты вопросы о мерах для минимизации ущерба, обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов и безопасности людей. Особое внимание уделили вопросам эвакуации населения из зон подтопления, размещения людей в пунктах временного пребывания и охраны домов, попадающих в возможные зоны подтопления.

- Группировка сил и средств областной территориальной подсистемы РСЧС оставит 4971 человек и 1006 единиц техники, также на вооружении имеются 28 единиц плавсредств и 3 беспилотных летательных аппарата. Предусмотрено выставление дополнительных постов от пожарно-спасательных частей в населенных пунктах при затоплении низководных мостов, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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