2019-01-29T09:21:18+03:00
Общество

Фильм орловского режиссера победил на закрытом кинофестивале в Лос-Анжелесе

Лента Марины Сасиной «Никто, нигде, никогда» была признана лучшей фантастической картиной на конкурсе
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фильм орловского режиссера победил на закрытом кинофестивале «MovieScreenPro» в Лос-Анжелесе. Лента Марины Сасиной «Никто, нигде, никогда» была признана лучшей фантастической картиной на конкурсе.

Герой фильма – солдат, который прошел не одну войну. Сейчас он преступник. Мужчина потерявший всё: дом, семью и даже имя, бежит от правосудия. Найдя приют в пустом доме, герой остается один на один со своими воспоминаниями. И место, и окружающие его предметы, оказалось, были важной частью его жизни, до того, как он умер.

- Кто этот человек: преступник или жертва? Победитель или побежденный? Фигура в чужой игре или тот, кто следует собственным правилам? Ответы на эти вопросы герой найдёт прежде, чем покинет дом, - так было заявлено о картине на международном конкурсе.

Заявки на участие в фестивале принимались онлайн. Выбор победителя определялся голосованием в сети.

- В конкурсной программе участвовали более 70 короткометражных картин со всего мира, и наша среди них не затерялась, – написала режиссер на своей страничке в Фейсбуке.

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