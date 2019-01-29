СЕГОДНЯ 09:04 2019-01-29T09:07:39+03:00

Мокрый снег и гололедица: такая погода ожидает орловцев в ближайшие сутки Фото: Архив "КП"

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Мокрый снег и гололедица: такая погода ожидает орловцев в ближайшие сутки. Согласно прогнозу орловского гидрометцентра, 29 января в регионе будет облачно с прояснениями. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем будет колебаться от 0°С до -5°С.

- При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач, откажитесь от сапог на высоком каблуке, носите свободную верхнюю одежду, старайтесь не держать руки в карманах, передвигайтесь медленно, обходите все места с наклонной поверхностью, - предупредили об осторожности на улице в ГУ МЧС России по Орловской области.

Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скорость и планировать маршруты движения при изменении погодных условий.