2019-01-28T17:13:12+03:00
Общество

Шесть новых коммунальных машин поступили в Орел

Технику должны подключить к уборке города от снега уже в ближайшее время
Ольга СУПОНЕВА
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Сильные снегопады стали для Орла проблемойСильные снегопады стали для Орла проблемойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На сегодняшнем аппаратном совещании в областной администрации одной из центральных для обсуждения тем стали капризы стихии и работа коммунальщиков в зимний период. Глава региона Андрей Клычков раскритиковал коммунальные службы и отметил, что нужно как можно быстрее подключать к уборке шесть новых комбинированных дорожных машин, которые поступили в Орел.

Также губернатор потребовал ужесточить контроль за исполнением графика уборки, обратил внимание на то, что следует подключать дополнительную технику, ведь из-за сильных снегопадов на дорогах и улица Орловщины складывается печальная ситуация.

- Вопросы безопасности наших граждан, обеспечения бесперебойного движения городского и межмуниципального транспорта являются приоритетными, − подчеркнул Андрей Клычков.

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