2019-01-28T16:00:01+03:00
Происшествия

Три килограмма марихуаны хранил орловец у себя в сарае

Любителю запрещенных веществ грозит до 10 лет тюрьмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В Новосильском районе Орловской области полицейские обнаружили у местного мужчины тайник с марихуаной. Почти 3 килограмма запрещенного растения хранил местный житель у себя в сарае.

- Факт незаконного оборота наркотиков был выявлен полицейскими в ходе мероприятий по раскрытию имущественного преступления. При проведении обыска в хозяйственной постройке, сотрудники полиции обнаружили тайник с наркотическим средством растительного происхождения. Оно было расфасовано в несколько пакетов и спрятано в металлических бочках, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Растение стражи порядка изъяли, а на мужчину завели уголовное дело. Теперь ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Пока что любитель запрещенных веществ под подпиской о невыезде.

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