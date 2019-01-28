Три килограмма марихуаны хранил орловец у себя в сарае

СЕГОДНЯ 15:59 2019-01-28T16:00:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосильском районе Орловской области полицейские обнаружили у местного мужчины тайник с марихуаной. Почти 3 килограмма запрещенного растения хранил местный житель у себя в сарае.

- Факт незаконного оборота наркотиков был выявлен полицейскими в ходе мероприятий по раскрытию имущественного преступления. При проведении обыска в хозяйственной постройке, сотрудники полиции обнаружили тайник с наркотическим средством растительного происхождения. Оно было расфасовано в несколько пакетов и спрятано в металлических бочках, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Растение стражи порядка изъяли, а на мужчину завели уголовное дело. Теперь ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Пока что любитель запрещенных веществ под подпиской о невыезде.