2019-01-28T14:52:59+03:00
Общество

На Орловщине уровень преступности остается ниже среднего по стране

Снизилось количество тяжких преступлений и преступлений, совершенных на улицах
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине уровень преступности остается ниже среднего по странеНа Орловщине уровень преступности остается ниже среднего по странеФото: Архив "КП"
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На Орловщине уровень преступности остается ниже среднего по стране. Такой итог работы стражей порядка в 2018 году подвел Юрий Савенков, начальник УМВД России по Орловской области.

- Во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления в минувшем году обеспечена безопасность при проведении свыше 2-х тысяч массовых общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, - подчеркнул Юрий Савенков.

Так, например, в начале лета 464 сотрудника полиции охраняли порядок в Ростове-на-Дону в период проведения Чемпионата мира по футболу. По окончании срока служебных командировок были проведены плановые замены сводных отрядов, выполнявших служебные задачи в Республике Дагестан.

По итогам года начальник регионального УМВД отметил сокращение числа зарегистрированных преступлений в 14 районах области. По его словам, удалось пресечь 71 коррупционное преступление. Также снизилось количество преступлений, совершенных на улицах Орла и других населенных пунктов, меньше совершено тяжких и особо тяжких преступлений.

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