По решению суда орловская фирма отремонтирует участок автодороги «Ливны-Екатериновка»

СЕГОДНЯ 14:48 2019-01-28T14:48:49+03:00

После проверки прокуратуры оказалось, что часть покрытия сильно износилась и создает угрозу для жизни и здоровья водителей

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По решению суда фирма ОО «Орелгосзаказчик» отремонтирует участок автодороги «Ливны-Навесное-Екатериновка». После проверки прокуратуры оказалось, что часть покрытия асфальта сильно износилась и создает угрозу для жизни и здоровья водителей

- На дорожном покрытии межмуниципальной дороги зафиксированы участки, на которых имеются повреждения, такие как выбоины, просадки, неровности, затрудняющие движение транспорта с разрешенной ПДД скоростью, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Так как эта дорога относится к дорогам регионального значения, обязательства по ее содержанию несет «Орелгосзаказчик». Ранее в адрес этой фирмы прокуратура уже вносила представление, однако необходимых мер по восстановлению асфальта принято не было.

Обязанности по ремонту дороги на фирму возложил суд. Решение уже вступило в законную силу. За его исполнением следит Ливенская межрайонная прокуратура.