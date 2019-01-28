Полтора месяца орловская пенсионерка перечисляла деньги телефонным мошенникам

СЕГОДНЯ 14:19 2019-01-28T14:19:47+03:00

Неизвестные рассказали женщине о положенной ей компенсации за некачественные лекарства, однако сперва оказалось необходимым оплатить за нее налог

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Полтора месяца 62-летняя жительница Мценского района перечисляла деньги телефонным мошенникам. Неизвестные рассказали пенсионерке о положенной ей компенсации за покупку некачественных лекарств. Однако сперва оказалось необходимым оплатить за нее налог.

- Женщина лишилась крупной суммы денег. Так и не дождавшись обещанной компенсации, она обратилась в полицию, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По делу о мошенничестве было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.