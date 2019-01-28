2019-01-28T14:06:47+03:00
Звезды

В Орле студенческая театральная студия приглашает зрителей на спектакль «Циклотимия»

Посмотреть постановку каждый желающий сможет совершенно бесплатно, предварительно записавшись
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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5 февраля театральная студия ОГУ имени Тургенева представит орловскому зрителю спектакль «Циклотимия». Показ состоится на сцене театра «Русский стиль».

Этот спектакль юные актеры создали по мотива антипьесы «Лысая певица» Эжена Ионеско, одного из родоначальников абсурдизма. Постановка предупреждает людей об опасности погружения в бытовое сознание. Действие, происходящее в замкнутом пространстве английского дома семьи Смит. Это подчеркивает узость интересов главных героев, бредовость их бесед, тупиковость их мыслительной деятельности.

- Мир, в котором подсолнечное масло или незавязанные шнурки являются темой дискуссий, обречен на вымирание, интеллектуальное, нравственное и духовное. Поэтому неслучайно в спектакль «Циклотимия» введено новое действующее лицо, не предусмотренное драматургом. Это богиня безумия Ата, которая руководит процессом деградации, постоянно присутствуя рядом с главными героями, - рассказала «КП» Наталья Смоголь, режиссер спектакля «Циклотимия».

Посмотреть постановку каждый желающий сможет совершенно бесплатно, предварительно записавшись по телефону кассы театра: 76-20-24.

Начало спектакля в 19 часов.

Адрес: улица Тургенева, 18.

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