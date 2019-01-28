2019-01-28T13:43:02+03:00
Происшествия

В одном из орловских сел при пожаре в квартире погибла 58-летняя женщина

СК инициировал доследственную проверку
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В одном из орловских сел при пожаре в квартире погибла 58-летняя женщинаВ одном из орловских сел при пожаре в квартире погибла 58-летняя женщинаФото: Архив "КП"
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58-летняя женщина погибла при пожаре в собственной квартире в селе Крутое Ливенского района. Ее тело спасатели обнаружили на полу около дивана. ЧП произошло в минувшую субботу, 26 января.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По факту гибели хозяйки жилья Следственный комитет инициировал доследственную проверку.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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