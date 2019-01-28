2019-01-28T13:26:36+03:00
Происшествия

Фото-факт: в Орле обрушилась крыша остановочного павильона

Здесь останавливается пригородный транспорт
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото Валерия Селихова в группе "ДТП ОРЕЛ и автохамы" социальной сети "ВКонтакте"Фото Валерия Селихова в группе "ДТП ОРЕЛ и автохамы" социальной сети "ВКонтакте"
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В Орле обрушилась крыша остановочного павильона в районе магазина «Чайка». Фотографии, запечатлевшие это ЧП, просочились в социальные сети сегодня, 28 января.

Пострадавший павильон был оборудован здесь для остановки пригородного транспорта. Остается только гадать, рухнул ли он под тяжестью лет или образовавшейся на его крыше наледи.

- Всё в стране рушится и падает. Стабильность, - шутит под фото один из пользователей соцсети.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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