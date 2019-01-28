В Детском парке Орла запретили кататься с горок
В Орле запретили кататься с ледяных горок в Детском парке, в районе Центральной спасательной станции и в парке «Дворянское гнездо». Информацию об этом предоставило Управление по безопасности городской администрации. По словам властей, эти места не оборудованы для безопасного спуска.
- Указанные горки имеют крутой склон, на пути спуска расположены препятствия в виде деревьев, кустарников, опор линий освещения. Катания на таких участках может привести к серьезным травмам, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
В верхней части каждой горки уже разместили флажки, запрещающие катание. А в районе Центральной спасательной станции у горки дополнительно сделали снежный вал.