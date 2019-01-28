2019-01-28T13:17:06+03:00
Общество

В Детском парке Орла запретили кататься с горок

Это место не оборудовано для безопасного спуска, что может привести к серьезным травмам
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Детском парке Орла запретили кататься с горокВ Детском парке Орла запретили кататься с горокФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле запретили кататься с ледяных горок в Детском парке, в районе Центральной спасательной станции и в парке «Дворянское гнездо». Информацию об этом предоставило Управление по безопасности городской администрации. По словам властей, эти места не оборудованы для безопасного спуска.

- Указанные горки имеют крутой склон, на пути спуска расположены препятствия в виде деревьев, кустарников, опор линий освещения. Катания на таких участках может привести к серьезным травмам, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

В верхней части каждой горки уже разместили флажки, запрещающие катание. А в районе Центральной спасательной станции у горки дополнительно сделали снежный вал.

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