2019-01-28T13:03:48+03:00
Происшествия

Ливенец разгромил супермаркет, украл спиртное и скрылся

По горячим следам дебошира задержали полицейские
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В городе Ливны Орловской области местный житель устроил дебош в супермаркете крупной торговой сети. Он разгромил полки с продукцией, повредил входную дверь, украл несколько бутылок спиртного и был таков. Однако полицейские задержали мужчину по горячим следам.

Все произошло на днях. В полицию обратилась директор магазина с заявлением о грабеже и повреждении товара. Оперативники выехали на место.

Полицейские посмотрели запись с камеры видеонаблюдения, опросили свидетелей. Удалось установить, что дебош устроил 31-летний ливенец, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

- В отношении мужчины уже возбужден ряд уголовных дел по фактам хищения имущества из других торговых точек. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам грабежа и умышленного повреждения чужого имущества, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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