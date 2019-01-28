2019-01-28T12:22:57+03:00
Общество

«Безопасное жилье»: спасатели напоминают орловцам о пожарной безопасности

Сотрудники МЧС рассказывают жителям региона, как не допустить пожара
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орловской области стартовала акция «Безопасное жилье». Ее цель - привлечь внимание жителей Орловской области к проблеме пожаров и напомнить им о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности.

Акция стартовала сегодня, 28 января, и продлится до 25 марта.

- Она включает работу по предупреждению пожаров в жилье в зимний период, когда люди используют для обогрева жилищ различные приборы. Кроме того, в перечень мероприятий акции входит подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду, когда со сходом снежного покрова и установлением сухой погоды остро встает проблема стихийного и неконтролируемого сжигания сухой растительности и перехода огня на лесные массивы и населенные пункты, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Особое внимание сотрудники МЧС уделят общению с одинокими пенсионерами, инвалидами, неблагополучными семьями, а также людьми злоупотребляющими алкоголем. В ходе рейдов они осмотрят электро и газовые приборы, печи.

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