2019-01-28T12:21:59+03:00
Происшествия

В Орловской области перевернулся ВАЗ

Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина слетела в кювет
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орловской области перевернулся «ВАЗ-11183» в минувшую субботу, 26 января. ДТП произошло на автодороге «Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск-Кромы». Водитель легковушки на небезопасной скорости не справился с управлением. Машина слетела в кювет и опрокинулась.

- В результате ДТП 42-летняя пассажирка получила телесные повреждения, не госпитализирована, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 37 ДТП, в результате которых 9 человек получили травмы.

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три килограмма марихуаны хранил орловец у себя в сарае
На Орловщине уровень преступности остается ниже среднего по стране
По решению суда орловская фирма отремонтирует участок автодороги «Ливны-Екатериновка»
Полтора месяца орловская пенсионерка перечисляла деньги телефонным мошенникам
В Орле студенческая театральная студия приглашает зрителей на спектакль «Циклотимия»
В одном из орловских сел при пожаре в квартире погибла 58-летняя женщина
Фото-факт: в Орле обрушилась крыша остановочного павильона
В Детском парке Орла запретили кататься с горок
Ливенец разгромил супермаркет, украл спиртное и скрылся
«Бренд Базар»: в Орле открылся новый мультибрендовый салон
«Безопасное жилье»: спасатели напоминают орловцам о пожарной безопасности
Мгновенные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны и в «Связном»
Ночью 28 машин расчищали снег на дорогах Орла