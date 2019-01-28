СЕГОДНЯ 12:21 2019-01-28T12:21:59+03:00

Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина слетела в кювет

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В Орловской области перевернулся «ВАЗ-11183» в минувшую субботу, 26 января. ДТП произошло на автодороге «Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск-Кромы». Водитель легковушки на небезопасной скорости не справился с управлением. Машина слетела в кювет и опрокинулась.

- В результате ДТП 42-летняя пассажирка получила телесные повреждения, не госпитализирована, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 37 ДТП, в результате которых 9 человек получили травмы.