В Орловской области перевернулся ВАЗ
Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина слетела в кювет
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орловской области перевернулся «ВАЗ-11183» в минувшую субботу, 26 января. ДТП произошло на автодороге «Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск-Кромы». Водитель легковушки на небезопасной скорости не справился с управлением. Машина слетела в кювет и опрокинулась.
- В результате ДТП 42-летняя пассажирка получила телесные повреждения, не госпитализирована, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 37 ДТП, в результате которых 9 человек получили травмы.
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