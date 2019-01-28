2019-01-28T12:12:57+03:00
Общество

Ночью 28 машин расчищали снег на дорогах Орла

По информации «Спецавтобазы», днем уборку продолжают 24 машины и 70 человек
Ольга СУПОНЕВА
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Уборка орловских улицУборка орловских улицФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В ночь с 27 на 28 января орловские дороги от снега расчищали 28 коммунальных машин. Такую информацию озвучили в «Спецавтобазе».

Снег валил целый день воскресенья и продолжил идти ночью. Сейчас с последствиями стихии на городских улицах борются 24 машины: 8 КДМ, 7 самосвалов, 2 фронтальных погрузчика, 4 трактора, 2 «вилли» и один автогрейдер.

- Израсходовано 126 тонн пескосоляной смеси. В ручной уборке приняли участие 70 человек. Вывезено 1,77 тысяч кубометров снега, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

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