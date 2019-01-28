Житель орловской глубинки пытался убить отчима
Житель Троснянского района Орловской области пытался убить отчима. Мужчина схватился за нож, когда в пьяном конфликте закончились аргументы.
Все произошло в воскресенье, 27 января. По данным следствия, 34-летний ранее судимый мужчина выпивал в компании своего 60-летнего отчима дома. Горячительное привело к ссоре и в какой-то момент рецидивист схватил нож и ударил оппонента в шею. Спасти мужчину удалось благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.
- Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Троснянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
Сейчас нападавший задержан, вероятнее всего он будет заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.