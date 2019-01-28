2019-01-28T11:27:43+03:00
Происшествия

Житель орловской глубинки пытался убить отчима

Мужчина схватился за нож, когда аргументы в пьяном конфликте закончились
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Житель Троснянского района Орловской области пытался убить отчима. Мужчина схватился за нож, когда в пьяном конфликте закончились аргументы.

Все произошло в воскресенье, 27 января. По данным следствия, 34-летний ранее судимый мужчина выпивал в компании своего 60-летнего отчима дома. Горячительное привело к ссоре и в какой-то момент рецидивист схватил нож и ударил оппонента в шею. Спасти мужчину удалось благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

- Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Троснянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас нападавший задержан, вероятнее всего он будет заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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