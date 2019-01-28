СЕГОДНЯ 10:40 2019-01-28T10:40:54+03:00

Машина, в которой ехали несовершеннолетние, улетела в кювет

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Четыре подростка пострадали в ДТП под Орлом в субботу днем, 26 января. 19-летний водитель «ВАЗ-21099» без прав следовал по автодороге «Дмитровск-Работьково» в Дмитровском районе. На 95-м километре трассы молодой человек не справился с управлением. Машина улетела в кювет.

- В результате ДТП пострадали водитель, трое 16-ти летних парней и 14-летний мальчик, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 37 ДТП, в результате которых 9 человек получили травмы.