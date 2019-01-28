Камаз «догнал» иномарку на орловской трассе

СЕГОДНЯ 10:36 2019-01-28T10:36:54+03:00

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ДТП на автодороге «Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое» произошло в субботу утром, 26 января. 46-летний водитель «Камаза» на 17-м километре трассы не учел скорость, погодные условия и, не выбраы безопасную дистанцию, врезался в впереди идущий «Опель Вектра».

- В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы, на машине скорой помощи его доставили в медицинское учреждение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 37 ДТП, в результате которых 9 человек получили травмы.