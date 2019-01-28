СЕГОДНЯ 10:18 2019-01-28T10:18:18+03:00

В Орле пройдет турнир по стрельбе из лука Фото: Архив "КП"

Участники будут стрелять по мишеням, имитирующим животных

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31 января в Орле пройдет турнир по стрельбе из лука. Участники будут стрелять по 3Д-мишеням, имитирующим животных.

Открытие соревнований состоится в 14:30 в Когресс-холле ТМК «ГРИНН». Турнир стартует сразу после торжества.

Отметим, с 29 января по 11 февраля в Орле пройдет сразу семь турниров по стрельбе из лука. Около тысячи участников со всей страны поборются за награды национальных турниров, а также международных состязаний.