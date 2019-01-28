СЕГОДНЯ 10:01 2019-01-28T10:01:39+03:00

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Неудавшихся похитителей цветных металлов задержали орловские полицейские в Верховском районе. Кражу двое молодых людей затевали совершить с неработающей трансформаторной подстанции ночью.

Во время патрулирования улиц полицейские обратили внимание на следы обуви, которые вели к неработающей сейчас организации. Стражи порядка осмотрели территорию и обнаружили двоих молодых людей. Они пытались похитить комплектующие части.

- Похитителями оказались двое жителей Новодеревеньковского района 29 и 25 лет. Полицейские сообщили представителям организации о произошедшем, и те обратились в органы внутренних дел с заявлением, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как выяснили правоохранители, один из мужчин ранее бывал на территории организации. Идеей о краже цветного металла с неработающей трансформаторной подстанции он поделился со знакомым.

В отношении неудавшихся воров было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Мужчины находятся под подпиской о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.