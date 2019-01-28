2019-01-28T09:33:02+03:00
Общество

На Орловщине началась подготовка к весеннему половодью

План мероприятий по реагированию на ЧС в паводкоопасный период уже подготовлен
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине началась подготовка к весеннему половодьюНа Орловщине началась подготовка к весеннему половодьюФото: Архив "КП"
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На Орловщине началась подготовка к весеннему половодью. По распоряжению областного Правительства мероприятия, которые позволят безаварийно пропустить весеннее половодье, уже определены. План по ликвидации и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период подготовило ГУ МЧС России по Орловской области.

- Группировка сил и средств областной территориальной подсистемы РСЧС оставит 4971 человек и 1006 единиц техники, также на вооружении имеются 28 единиц плавсредств и 3 беспилотных летательных аппарата. Предусмотрено выставление дополнительных постов от пожарно-спасательных частей в населенных пунктах при затоплении низководных мостов, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

Напомним, штабные тренировки с проведением смотров готовности сил и средств запланированы на 7 и 14 февраля.

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