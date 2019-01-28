Фура и отечественная легковушка столкнулись на орловской трассе

СЕГОДНЯ 09:09 2019-01-28T09:09:40+03:00

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В воскресенье, 27 января, на трассе в Ливенском районе Орловской области столкнулись большегруз и отечественная легковушка. В ДТП пострадал водитель "ВАЗа".

По предварительной информации, авария случилась около часа дня. На 1098 километре трассы "Орел-Тамбов" водитель фуры "ДАФ" протаранил идущую попутно "Семерку".

- На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.