Фура и отечественная легковушка столкнулись на орловской трассе
Пострадал водитель "ВАЗа"
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В воскресенье, 27 января, на трассе в Ливенском районе Орловской области столкнулись большегруз и отечественная легковушка. В ДТП пострадал водитель "ВАЗа".
По предварительной информации, авария случилась около часа дня. На 1098 километре трассы "Орел-Тамбов" водитель фуры "ДАФ" протаранил идущую попутно "Семерку".
- На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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