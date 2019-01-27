2019-01-27T12:01:01+03:00
Общество

В Орел придет оттепель

По прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до +2
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Одевайтесь по погоде!Одевайтесь по погоде!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Последние дни января и первые дни февраля в Орле не будут по-настоящему зимними. По прогнозам синоптиков, на будущей неделе в областной центр придет оттепель.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 28 января, в Орле -5 ночью и -2 днем. Переменная облачность и небольшой снег, а также юго-западный ветер со скоростью 2 м/с.

Во вторник 29 января, ночью -8, а днем всего -1 градус. Небо будет то ясным, то затянутым облаками, ветер южный 4 м/с, небольшой снег.

В среду, 30 числа, в темное время суток -2, днем же столбики термометров поднимутся до +2 градусов. Пасмурно, осадки в виде снега с дождем, южный ветер 3 м/с.

В последний день января, в четверг, метеорологи не прогнозируют мороза: температура будет держаться на уровне +1… +2 градуса и ночью, и днем. Ветер юго-восточный, 4 м/с, переменная облачность и небольшой дождь.

В пятницу 1 февраля похолодает: ночью -5, днем -1 градус. Переменная облачность, небольшой снег, ветер сохранит направление и скорость.

Одевайтесь по погоде и не забывайте зонты!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели потушили пожар в центре Орла
Орловские студенты прошли стажировку в полиции
Орловский театр «Свободное пространство» готовится к премьере спектакля «Зимы не будет»
На программу по расселению аварийного жилья Орловщина получит почти два миллиарда рублей
Где в Орле проголосовать за общественные территории для благоустройства в 2019 году
Компьютерные курсы для пенсионеров открыли еще на одной площадке Орловщины
В Орле ветерана Великой Отечественной войны отметили нагрудным знаком «Житель блокадного Ленинграда»
Под Орлом водитель на «Рено» влетел в столб
Орловских студентов поздравили с их праздником
В Орле автолюбитель протаранил иномарку и скрылся с места ДТП
Орловцев приглашают посмотреть «Сказ о Петре и Февронии»
Орловская команда КВН сыграет в высшей лиге-2019