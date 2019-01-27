Спасатели потушили пожар в центре Орла

СЕГОДНЯ 11:46 2019-01-27T11:49:35+03:00

Утром пламя вспыхнуло в доме №5 на площади Мира [фото, видео]

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Сегодня утром в центре Орла произошел пожар. Пламя вспыхнуло в доме №5 по площади Мира - в этом здании располагаются как жилые квартиры, так и торговые помещения, офисы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Сообщение о ЧП поступило спасателям около восьми утра, пожар возник на пятом этаже дома. В течение нескольких минут огнеборцы прибыли на место, жильцы к этому моменту самостоятельно эвакуировались и оперативно организовали отключение электричества, а также встретили пожарную технику.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

- К 10.19 возгорание было полностью ликвидировано. На месте работают эксперты – выясняют причину, по которой произошел пожар, - сообщила «КП» Наталья Акулова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, обошлось без пострадавших.