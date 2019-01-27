Орловские студенты прошли стажировку в полиции
В Орле завершилась ежегодная акция «Студенческий десант», приуроченная к Дню российского студенчества. За время ее проведения учащиеся разных орловских вузов познакомились с работой полиции: попробовали себя в роли народных дружинников, познакомились с работой Дежурной части, побывали в гостях у конного взвода.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Также сотрудники регионального УМВД организовали для молодых людей знакомство с работой участкового уполномоченного полиции, а будущие юристы пообщались с представителями правового отдела ведомства. Особым опытом для участников акции стал мини-турнир по футболу. Свои спортивные умения на футбольном поле показали две студенческие команды и сборная УМВД.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
- Из каждого мероприятия молодые люди выносили для себя что-то новое и полезное. Для полицейских, в свою очередь, мероприятие стало замечательной возможностью пообщаться с активной молодежью региона., - поделились с «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.