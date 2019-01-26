СЕГОДНЯ 09:59 2019-01-26T09:59:02+03:00

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Орловский театр «Свободное пространство» готовится к премьере спектакля «Зимы не будет» по пьесе Виктора Ольшанского. Репетиции постановки уже идут полным ходом. Премьеру современной сказки орловцы смогут увидеть уже 1 и 2 февраля.

Репетиции проводит режиссер спектакля Лариса Леменкова. Это нереальная история о реальных персонажах, которая позволяет увидеть отдельные человеческие черты и задуматься над собственной жизнью.

- Эта современная сказка о добре и зле, милосердии и предательстве, отчаянии и надежде дает понимание смысла жизни, который здесь прост и понятен: все живые существа имеют право любить и быть любимыми, и только любовь может спасти в любой ситуации, - рассказали «КП» артисты.

Билеты на премьеру можно приобрести в кассе и на сайте театра.

Адрес: площадь Карла Маркса, 2.

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