СЕГОДНЯ 09:48 2019-01-26T09:48:40+03:00

На программу по расселению аварийного жилья Орловщина получит почти два миллиарда рублей Фото: Архив "КП"

Проект будет осуществляться в период с 2019 по 2024 годы

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На программу по расселению аварийного жилья с 2019 по 2024 годы Орловщина получит почти два миллиарда рублей. Вопрос об этом обсуждался на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда». Участие в нем принял глава Орловской области Андрей Клычков.

- Для реализации проекта предоставляется финансовая поддержка из федерального бюджета в размере 1,91 миллиарда рублей при долевом участии из консолидированного бюджета области в размере 1 %. Целевой показатель проекта: расселение 46 тысяч квадратных метров аварийного жилья, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Как отметил Губернатор области, для выполнения национального проекта необходимо рассмотреть возможность увеличения финансирования, исходя из средней рыночной стоимости жилых помещений на рынке.