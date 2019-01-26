СЕГОДНЯ 09:42 2019-01-26T09:44:52+03:00

Где в Орле проголосовать за общественные территории для благоустройства в 2019 году Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Выбирать будущее для своего города будут сами орловцы

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Орловцы примут участие в выборе общественных территорий для благоустройства в 2019 году в рамках программы «Формирование современной городской среды». Рейтинговое голосование пройдет 16 февраля.

С 8 утра до 8 вечера орловцы смогут выбрать будущее для своего города в четырех пунктах: в спортивной школе «Атлант», в Орловском городском центре культуры, в ДК «Металлург» и во Дворце пионеров имени Гагарина. Принять участие в голосовании смогут и жители Орла, достигшие возраста 14-лет.

Выбрать из перечня предлагается девять объектов. В списке Бульвар Победы, парк «Ботаника», сквер «Дворянское гнездо», Комсомольская площадь, сквер 5-ой орловской стрелковой дивизии, сквер Гуртьева, площадь Содружества, Городской и Детский парки. Три территории, которые наберут большее количество голосов, будут благоустроены в первоочередном порядке. Средства на их ремонт поступят из федерального бюджета.

- Свои предложения, замечания, комментарии горожане также могут направить на электронный адрес управления градостроительства и землепользования: arh_orel@mail.ru с пометкой «Формирование современной городской среды», - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.