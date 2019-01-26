СЕГОДНЯ 09:36 2019-01-26T09:46:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Компьютерные курсы для пенсионеров открыли еще на одной площадке Орловщины. Азы компьютерной грамотности орловцы «золотого возраста» будут осваивать в Киреевской школе.

- Киреевская школа – это уже 35 по счету учебная площадка для пенсионеров области. Теперь слушателями курсов могут стать и граждане предпенсионного возраста, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Программа обучения рассчитана на 36 академических часов. Желающие записаться на бесплатные курсы могут обращаться по телефонам Отделения Пенсионного фонда России по Орловской области: 72-92-33 и 72-92-77, а также по телефону Регионального отделения «Союза пенсионеров России»: 47-16-22.