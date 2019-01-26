В Орле ветерана Великой Отечественной войны отметили нагрудным знаком «Житель блокадного Ленинграда»

СЕГОДНЯ 09:15 2019-01-26T09:15:33+03:00

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В Орле ветерана Великой Отечественной войны Вадима Павловича Кузнецова отметили нагрудным знаком «Житель блокадного Ленинграда». Награждение бойца прошло в канун 75-летнего юбилея снятия блокады города.

Нагрудный знак ветерану вручил сити-менеджер Орла Александр Муромский. Он отметил, что воспоминания бывшего красноармейца очень важны, и никто не должен забыть то, что произошло.

Вадим Павлович Кузнецов родился 29 января 1933 года в поселке Невдубстрой в Ленинградской области. Он хотел стать лётчиком, но из-за того, что не прошел медкомиссию, был направлен в Орловский авиаотряд. Оттуда Вадима Кузнецова призвали в десантные войска Советской Армии.

- Награжден медалью «За отвагу». После службы в армии закончил Всероссийский заочный машиностроительный институт. Продолжал работу в Орловском авиаотряде, оттуда ушел на заслуженный отдых, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.