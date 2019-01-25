Под Орлом водитель на «Рено» влетел в столб
В четверг, 24 января, на трассе под Орлом легковушка «Рено Меган» влетела в столб. Обошлось без трагических последствий, однако пассажир авто получил травмы.
ДТП случилось в начале шестого вечера на Северном подъезде к Орлу. Иномарка следовала в направлении областного центра со стороны Москвы. Водитель не справился с машиной.
- В районе 3 км 400 м произошел наезд на препятствие (световая опора), - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Позже в больницу Боткина за медицинской помощью обратился пассажир «Рено», после осмотра пострадавший был отпущен.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 40 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшим, в результате которого 5 человек получили телесные повреждения, погибших нет.
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