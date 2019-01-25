СЕГОДНЯ 16:19 2019-01-25T16:19:16+03:00

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Орловских студентов поздравили с их праздником. День российского студенчества отмечается 25 января, в регионе праздничную дату отметили торжественными мероприятиями.

Так, праздник состоялся в Орловском аграрном университете. Для гостей – в вуз с поздравлениями приехали первые лица региона – учащиеся здесь ребята приготовили театрализованное представление.

- Орловская область по праву гордится своими студентами, недаром наш регион входит в число регионов ЦФО - лидеров по количеству студентов на 10 тысяч человек населения. По этому показателю мы уступаем только Москве, - отметил на мероприятии глава региона Андрей Клычков.

Лучших студентов наградили почетными грамотами и благодарностями Губернатора Орловской области и Орловского областного Совета народных депутатов.