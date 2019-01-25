2019-01-25T15:30:28+03:00
Происшествия

В Орле автолюбитель протаранил иномарку и скрылся с места ДТП

Водитель «Хендая» получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле неизвестный автолюбитель устроил ДТП и скрылся с места аварии. Водитель попавшей под раздачу иномарки получил травмы.

ДТП произошло вчера поздним вечером, 24 января в двенадцатом часу ночи.

- На улице Гагарина неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигался со стороны улицы Розы Люксембург в направлении 1-й Посадской. В районе дома №31 по Гагарина он допустил столкновение с автомобилем «Хендай Гетц», который двигался в попутном направлении, - обрисовали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

С места ДТП бригадой скорой помощи водитель «Хендаи» был доставлен в больницу Семашко, где после осмотра отпущен на амбулаторное лечение.

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