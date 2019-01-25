2019-01-25T15:24:26+03:00
Звезды

Орловцев приглашают посмотреть «Сказ о Петре и Февронии»

Мультипликационную картину покажут в духовном православном центре в Вятском Посаде
Ольга СУПОНЕВА
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В воскресенье, 27 января, взрослых и юных орловцев приглашают в духовный православный центр в поселке Вятский Посад. Здесь состоится просмотр мультфильма «Сказ о Петре и Февронии».

Анимационная картина расскажет о том, как в 13-м веке злодей захватил власть в Муромском княжестве, а отважный воин Петр выходит на бой с ним. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества и тогда Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.

Также в этот день состоится чаепитие и беседа с Отцом Романов. Вход свободный!

КОГДА, ГДЕ?

Орловский р-н, п. Вятский Посад, ул. Южная 1а. Православная артель

Начало в 12.00

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