В орловской деревне сгорела баня
Пожар вспыхнул из-за замыкания электропроводки
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В орловской глубинке из-за замыкания электропроводки загорелась баня. С пламенем пожарные справились, однако строение выгорело.
ЧП случилось в деревне Скворцово Хотынецкого района. Сигнал о возгорании поступил спасателям около половины шестого утра.
- В результате пожара баня сгорела на площади пять квадратных метров, кровля обрушилась, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Размер ущерба устанавливается. К счастью, пострадавших нет.
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