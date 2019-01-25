В орловской деревне сгорела баня

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-25T13:23:55+03:00

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В орловской глубинке из-за замыкания электропроводки загорелась баня. С пламенем пожарные справились, однако строение выгорело.

ЧП случилось в деревне Скворцово Хотынецкого района. Сигнал о возгорании поступил спасателям около половины шестого утра.

- В результате пожара баня сгорела на площади пять квадратных метров, кровля обрушилась, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. К счастью, пострадавших нет.