2019-01-25T13:23:55+03:00
Происшествия

В орловской деревне сгорела баня

Пожар вспыхнул из-за замыкания электропроводки
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

В орловской глубинке из-за замыкания электропроводки загорелась баня. С пламенем пожарные справились, однако строение выгорело.

ЧП случилось в деревне Скворцово Хотынецкого района. Сигнал о возгорании поступил спасателям около половины шестого утра.

- В результате пожара баня сгорела на площади пять квадратных метров, кровля обрушилась, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. К счастью, пострадавших нет.

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловская команда КВН сыграет в высшей лиге-2019
На трассе под Орлом легковушка «Рено» столкнулась с фурой
На следующей неделе в Орле будут ограничены движение и стоянка
Орловскому рынку труда не хватает водителей и медсестер
В Орловской области сотрудницу госучреждения обвиняют в присвоении денег
На трассе под Орлом на ходу загорелся «ПАЗик»
В Орел придет потепление
В Орле снизилось число тяжких преступлений, но стало больше мелких краж
«Губернаторский контроль» проверил уборку дворов и проездов в Орле
Сбербанк запустил сервис «Таможенный брокер» для корпоративных клиентов
Орел начинает готовиться к весне
Орловские чиновники: переход на оплату проезда по банковской карте приведет к вытеснению с рынка частных перевозчиков
Орловские силовики рассказали школьникам о перспективах военной службы
Северному району Орла исполняется 20 лет
24 спецмашины вышли на уборку дорог от снега в Орле
Орловский суд поставил точку в деле об удушении местной жительницы бельевой веревкой
Орловских школьников распускают на внеплановые каникулы из-за гриппа и простуды
Орловцы предпенсионного возраста получат профессиональное обучение
Орловский спортсмен Денис Меньшов вернулся в профессиональный велоспорт
В деревне Леженки под Орлом сгорел жилой дом