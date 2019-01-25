На трассе под Орлом легковушка «Рено» столкнулась с фурой

СЕГОДНЯ 13:19 2019-01-25T13:19:19+03:00

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В четверг, 24 января, на трассе М2 «Крым» в Орловской области водитель на легковой иномарке «Рено» столкнулся с фурой. Мужчине потребовалась госпитализация.

Авария случилась около половины восьмого часа утра. Водитель на «Рено» ехал в сторону Орла со стороны Курска. Он начал обгонять другое авто (в разрешенном месте), однако не справился с управлением и столкнулся с большегрузом марки «Скания».

- Водитель автомобиля «Рено» с телесными повреждениями госпитализирован в Кромскую ЦРБ, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.