2019-01-25T13:19:19+03:00
Происшествия

На трассе под Орлом легковушка «Рено» столкнулась с фурой

Водитель легкового авто госпитализирован
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В четверг, 24 января, на трассе М2 «Крым» в Орловской области водитель на легковой иномарке «Рено» столкнулся с фурой. Мужчине потребовалась госпитализация.

Авария случилась около половины восьмого часа утра. Водитель на «Рено» ехал в сторону Орла со стороны Курска. Он начал обгонять другое авто (в разрешенном месте), однако не справился с управлением и столкнулся с большегрузом марки «Скания».

- Водитель автомобиля «Рено» с телесными повреждениями госпитализирован в Кромскую ЦРБ, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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