На трассе под Орлом легковушка «Рено» столкнулась с фурой
В четверг, 24 января, на трассе М2 «Крым» в Орловской области водитель на легковой иномарке «Рено» столкнулся с фурой. Мужчине потребовалась госпитализация.
Авария случилась около половины восьмого часа утра. Водитель на «Рено» ехал в сторону Орла со стороны Курска. Он начал обгонять другое авто (в разрешенном месте), однако не справился с управлением и столкнулся с большегрузом марки «Скания».
- Водитель автомобиля «Рено» с телесными повреждениями госпитализирован в Кромскую ЦРБ, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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