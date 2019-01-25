2019-01-25T12:30:50+03:00
Общество

На следующей неделе в Орле будут ограничены движение и стоянка

Водителям стоит заранее планировать свой маршрут
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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В понедельник, 28 января, в Орле будут ограничены движение и парковка. Временные неудобства коснутся улицы Орджоникидзе и Привокзальной площади.

На Привокзальной площади 28 января с 22.00 до 23.00 временно ограничат и движение, и парковку. А с 23.00 28 числа и до 01.00 30 января будет ограничено движение транспорта по улице Орджоникидзе до Привокзальной площади.

- Ограничения связаны с проведением работ по созданию созданию военно-исторического мемориального комплекса, посвященного подвигу в Великой Отечественной войне, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

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