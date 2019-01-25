2019-01-25T12:21:07+03:00
Общество

Орловскому рынку труда не хватает водителей и медсестер

Мы публикуем список наиболее востребованных в регионе профессий
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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Орловское Управление труда и занятости опубликовало список наиболее востребованных профессий в регионе. Оказалось, что больше всего в области вакансий водителей - таковых 176 и медсестер – их требуется 126.

Далее в списке востребованных вакансий оказались военнослужащие младшего командного состава – 100, фельдшеры – 95, а также продавцы – 94. Востребованы в Орлвоской области и специалисты в торговой сфере, веб-дизайне, компьютерном программировании.

- Всего в банке данных службы занятости региона порядка 5400 вакансий. В аналогичном периоде прошлого года их было 4200, - сообщает официальный портал Управления труда и занятости региона.

Отмечается, что большинство работодателей предлагает минимальный размер оплаты труда.

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