В Орловской области сотрудницу госучреждения обвиняют в присвоении денег

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-25T11:17:14+03:00

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В Орловской области региональным СКР возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Экс-сотрудница Ливенского Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний подозревается в двух эпизодах преступлений.

По данным следствия, в апреле прошлого года женщина получила 19 тысяч рублей от двух местных жителей за проверку автомобильных цистерн. Однако деньги эти остались в ее кармане.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.