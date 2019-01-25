На трассе под Орлом на ходу загорелся «ПАЗик»
Накануне, в четверг 24 января, на трассе под Орлом на ходу загорелся автобус. Пламя вспыхнуло в моторном отсеке «ПАЗика».
Спасателям сообщение о ЧП на участке автодороги М2 "Крым" в районе поселка Альшанские Выселки поступило в 8.40 утра.
- В результате пожара выгорел моторный отсек автобуса. Загорание было ликвидировано до прибытия пожарных, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Отметим, что автобус не рейсовый – он перевозил рабочих. Люди вовремя покинули салон, обошлось без пострадавших. Причины, по которым произошло возгорание, а также сумму ущерба устанавливают эксперты.
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