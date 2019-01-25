2019-01-25T10:36:31+03:00
Происшествия

На трассе под Орлом на ходу загорелся «ПАЗик»

Пламя вспыхнуло в моторном отсеке автобуса
Ольга СУПОНЕВА
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В ЧП обошлось без пострадавших. Фото из архива"КП"В ЧП обошлось без пострадавших. Фото из архива"КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Накануне, в четверг 24 января, на трассе под Орлом на ходу загорелся автобус. Пламя вспыхнуло в моторном отсеке «ПАЗика».

Спасателям сообщение о ЧП на участке автодороги М2 "Крым" в районе поселка Альшанские Выселки поступило в 8.40 утра.

- В результате пожара выгорел моторный отсек автобуса. Загорание было ликвидировано до прибытия пожарных, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Отметим, что автобус не рейсовый – он перевозил рабочих. Люди вовремя покинули салон, обошлось без пострадавших. Причины, по которым произошло возгорание, а также сумму ущерба устанавливают эксперты.

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