2019-01-25T09:37:56+03:00
Общество

В Орел придет потепление

На выходных в облцентре всего -5..-2, а на будущей неделе грядут плюсовые значения температур
Ольга СУПОНЕВА
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Одевайтесь по погоде!Одевайтесь по погоде!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Крещенские морозы, которые царят в Орле уже неделю, сойдут на нет. В грядущие выходные температура воздуха повысится, а рабочие будни и вовсе принесут оттепель.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 26 января, в ночное время еще будет стоять крепкий мороз в -17 градусов. Днем же столбики термометров поднимутся до -5. Ветер южный, 5 м/с. Переменная облачность и небольшой снег.

В воскресенье, 27 числа, уже -8 ночью и -2 днем. Облачно и снежно, ветер западный 3 м/с.

По предварительным прогнозам метеорологов, с началом рабочей недели начнется и потепление: если в понедельник и вторник еще ожидается легкий мороз, то со среды 30 января столбики термометров уйдут в плюсовые значения.

Следите за прогнозам и одевайтесь по погоде!

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